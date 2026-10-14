PSG : « C’est scandaleux ! »… Riolo s’emporte contre Luis Enrique sur l’affaire Manchester City !

Daniel Riolo n’a pas apprécié les propos de Luis Enrique sur Manchester City. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a vivement critiqué l’entraîneur parisien, qui défend le mérite sportif des Citizens malgré les infractions financières retenues contre le club anglais. Une polémique qui soulève une autre question : le PSG pourrait-il être exposé à un scénario comparable ?

« Qu’est-ce que tu mérites sur le terrain si t’as triché ? »

Pour Luis Enrique, les succès obtenus par Manchester City restent mérités sportivement, tandis que la procédure doit suivre son cours. Cette distinction entre les résultats sur la pelouse et les moyens employés pour construire l’équipe a provoqué la colère de Daniel Riolo, dans des propos relayés par Foot Mercato :

« C’est proprement scandaleux ce qu’il dit. C’est scandaleux ! Parce que ça veut dire que le mec peut tricher, mais tu mérites sur le terrain. Mais qu’est-ce que tu mérites sur le terrain si t’as triché, si t’as pratiqué de la fraude financière et si t’as eu des joueurs que tu n’aurais pas pu avoir ? »

Le journaliste estime que les adversaires de City ne peuvent pas être écartés du débat. Selon lui, un avantage financier obtenu en violation des règles peut avoir des conséquences directes sur la concurrence sportive :

« Il dit qu’ils méritaient tout et il dit : “j’espère que ça va bien finir pour City”. Mais il crache à la gueule d’Arsenal, il crache à la gueule de Manchester, de Liverpool. »

Manchester City reconnu coupable, mais des sanctions encore à déterminer

Le dossier dépasse désormais le stade des simples accusations. Dans son communiqué du 29 septembre 2026, la Premier League a annoncé qu’une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de graves violations de ses règles financières sur la période 2009-2018. Elle décrit notamment des montages ayant artificiellement augmenté les revenus et réduit les dépenses déclarées, pour plus de 900 millions de livres.

Les conséquences potentielles avaient notamment conduit Tony Cascarino à rappeler l’impact durable de la relégation administrative de l’OM, sans réclamer pour autant un traitement de faveur pour City.

Le PSG peut-il également être inquiété ?

Le PSG reste soumis au contrôle financier européen, notamment concernant l’évaluation des contrats commerciaux. L’UEFA prévoit des mécanismes permettant de vérifier leur valeur et d’ajuster les montants retenus dans ses calculs.

Un élément récent doit néanmoins être rappelé : le 17 juin 2026, l’UEFA a annoncé que Paris avait atteint l’objectif final de son accord de règlement et quittait ce régime, après avoir respecté la règle relative aux résultats footballistiques sur la période examinée. Dans ce même communiqué, l’instance détaillait au contraire les sanctions financières et restrictions imposées à l’OM.