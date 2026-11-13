Retrouvez l’émission de FCMarseille du 12/11/2026 en replay. Le lecteur ci-dessous reprend la vidéo de notre article d’annonce.

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Le programme annoncé par FCMarseille

L’émission était annoncée sous le titre « L’OM DOIT VENDRE : À QUI LA FAUTE ? McCourt, DNCG… qui sacrifier ? ». Retrouvez ce rendez-vous dans le lecteur intégré à cet article.

La vidéo de l’émission

Le lecteur correspond à la vidéo intégrée dans notre annonce du 12/11/2026. L’horaire annoncé pour cette émission était 17h30, heure de Paris.