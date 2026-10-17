Riolo torpille le bilan de cet OM

La nouvelle défaite de l’OM contre l’Olympiakos (0-1), jeudi au Vélodrome, a provoqué une réaction désabusée de Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a livré un commentaire très sévère sur la série marseillaise, au point de confier que sa critique se transformait en pitié.

Six défaites en huit matchs : Riolo interpelle les Marseillais

Le soulagement né de la victoire de l’OM à Troyes (0-2) n’aura pas été prolongé sur la scène européenne. Avec ce nouveau revers contre l’Olympiakos, les joueurs de Bruno Genesio comptent désormais six défaites en huit rencontres officielles, toutes compétitions confondues.

Un bilan qui suscite l’exaspération de Daniel Riolo. Le journaliste remet en question la capacité des Olympiens à réagir et juge le niveau de l’adversaire grec insuffisant pour expliquer cette défaite :

« L’OM ? C’est 6 défaites en 8 matchs. Tu t’en sors à l’arrache contre Troyes, tu perds contre l’Olympiacos et on ne parle pas de crack européen. Quand est-ce qu’ils vont tous se bouger le c*l là ? Je suis en train de passer de la critique de l’OM à la pitié. Ils me font de la peine, en fait. Je sais même plus quoi dire tellement c’est désespérant. »

Angers, prochaine occasion de réagir

Les Marseillais ont pourtant eu des occasions pour égaliser jeudi, notamment lors d’une seconde période plus offensive. Leur manque d’efficacité les a empêchés de revenir au score : après deux journées de Ligue Europa, l’OM n’a toujours pas pris de point. footballclubdemarseille.fr

Pour Riolo, les efforts consentis doivent désormais déboucher sur une réaction collective. Son commentaire traduit surtout son découragement devant une équipe qui ne parvient pas à prolonger les rares résultats positifs de son début de saison.

Bruno Genesio dispose de peu de temps pour remobiliser son groupe. Dans un calendrier chargé entre championnat et Coupe d’Europe, Marseille se déplacera à Angers dimanche 18 octobre, puis sur la pelouse du Sturm Graz jeudi 22 octobre. footballclubdemarseille.fr

Deux rendez-vous pour retrouver des points et éviter que la déception européenne ne prolonge encore les difficultés marseillaises.