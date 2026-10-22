L’OM se déplace en Autriche pour affronter le Sturm Graz ce jeudi 22 octobre à 18h45, pour la troisième journée de Ligue Europa. Après avoir une deuxième victoire de suite en L1 à Angers, les Marseillais chercheront leurs premiers points européens et une confirmation dans le jeu. Enjeux, absents, compositions envisagées et diffusion : les informations essentielles avant cette soirée.

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Genesio veut enchainer

L’OM sera privé de Derek Cornelius et Alexi Koum. Genesio veut enfin lancer sa campagne européenne : « On a mal démarré avec deux défaites, on sait que la qualif s’est jouée entre neuf et dix points depuis l’instauration de cette nouvelle formule. Il faut entre trois et quatre victoires pour passer, se qualifier, ce qui est notre objectif dans cette compétition. Il y a aussi la volonté d’enchaîner après notre belle victoire à Angers. Après ce match, il restera encore la possibilité d’être dans le top24, mais il serait de bon augure de prendre des points pour se replacer dans la course à la qualification, et avoir de la continuité dans les résultats et le contenu de nos matches. »

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Sturm Graz – OM ?

Le coup d’envoi sera donné jeudi 22 octobre à 18h45, heure française. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal + Foot. Il sera également possible de le suivre sur la plateforme de streaming MyCanal, pour les abonnés disposant de l’accès à la chaîne.