Les internationaux de l’OM ont terminé la trêve avec des fortunes diverses. Entre la défaite de Pierre-Emile Hojbjerg dans le temps additionnel et la qualification du Maroc pour la CAN, plusieurs joueurs olympiens étaient concernés ce mardi.

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Comme le rapporte La Provence, cette dernière journée a offert des émotions opposées aux joueurs de l’Olympique de Marseille engagés avec leurs sélections. Les Algériens Amine Gouiri et Himad Abdelli ont été battus 3-0 par le Togo, même si les Fennecs conservent la première place de leur groupe de qualification pour la CAN.

Hojbjerg éliminé avec le Danemark

La soirée la plus cruelle a concerné Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu marseillais a marqué avec le Danemark, mais sa sélection s’est finalement inclinée face à la Norvège sur le score de 3-2, avec un but encaissé dans le temps additionnel. Cette défaite prive le Danemark d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. De son côté, Tochukwu Nnadi est entré en jeu pour les vingt dernières minutes du match nul entre le Nigeria et la Tanzanie (0-0). Les coéquipiers du milieu olympien occupent la deuxième place de leur groupe.

Aguerd et le Maroc poursuivent leur sans-faute

Nayef Aguerd était titulaire avec le Maroc lors de la courte victoire des Lions de l’Atlas contre le Niger (1-0). Cette nouvelle rencontre remportée permet à la sélection marocaine de poursuivre son sans-faute et d’être déjà qualifiée pour la CAN.

Les jeunes Olympiens à l’honneur avec les équipes de France

Chez les U19 français, Milan Leccese et Antoine Valero ont participé au succès 2-1 contre la Grèce. Le meneur de jeu a délivré une passe dans la profondeur à l’attaquant, qui a ensuite éliminé son vis-à-vis avant de marquer. Les Bleuets sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de l’Euro U19 2027. La sélection U17 française, représentée notamment par Enzo Makumba, Samy Bedja, Eliott Leprieur et Elies Diallo, a en revanche perdu contre l’Italie (0-1). Déjà qualifiée pour le Tour 2 des éliminatoires de l’Euro 2027, elle termine à la deuxième place de son groupe.