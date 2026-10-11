Troyes – OM (0-2) : Marseille casse enfin la spirale dans un match bien triste…

L’OM a renoué avec le succès ce dimanche soir en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Troyes. Longtemps empruntés et fébriles, les Marseillais ont fait la différence après la pause grâce à Amine Harit, avant qu’Himad Abdelli ne scelle définitivement la rencontre sur penalty dans le temps additionnel. Un succès précieux pour Bruno Genesio et ses joueurs, qui mettent fin à leur série noire en Ligue 1.

Une première période tendue et pauvre en occasions

Marseille prend rapidement le contrôle du ballon, mais sans réussir à déséquilibrer une équipe troyenne bien regroupée. Troyes, de son côté, se montre dangereux en transition et fait passer un premier frisson dès la 6e minute, lorsque le ballon retombe sur le haut de la transversale de Jeffrey de Lange après un corner.

L’OM répond trois minutes plus tard par Igor Paixao, dont la frappe enroulée passe de peu à côté. Marseille monopolise ensuite le ballon, sans réellement accélérer. À la 37e minute, les Olympiens se procurent néanmoins leur meilleure occasion de la première période : Himad Abdelli, trouvé dans la surface par Kelyann Bezahaf, voit sa frappe sauvée devant la ligne par Junior Diaz.

À la pause, le score reste nul et vierge. L’OM affiche pourtant 67 % de possession et 335 passes, mais Troyes a davantage frappé au but, avec cinq tentatives contre une seule pour Marseille.

Harit débloque enfin la situation

Au retour des vestiaires, le scénario reste d’abord identique, avec un OM dominateur mais encore trop stérile.

La délivrance arrive finalement à la 50e minute. Paixao percute côté gauche avant d’être contré. Le ballon revient sur Emerson, qui centre vers le deuxième poteau. La défense troyenne se focalise sur Gouiri et oublie Amine Harit, qui reprend du droit. Le ballon touche Beach avant de terminer au fond. 0-1 pour l’OM.

Troyes tente alors de réagir. Antoine Mille manque de peu le cadre, puis Le Douaron place une tête captée sans difficulté par De Lange.

Genesio fait tourner et Marseille gère

À partir de l’heure de jeu, Bruno Genesio commence à gérer son effectif. Maupay et Keyliane Abdallah remplacent Gouiri et Harit, puis Nnadi entre à la place de Kamissoko.

Marseille ralentit alors le rythme et contrôle davantage la rencontre. Troyes conserve quelques situations, mais manque globalement de précision dans le dernier geste.

À la 87e minute, Faris Moumbagna et Geoffrey Kondogbia entrent à leur tour.

Troyes pousse, Abdelli tue le match

La fin de rencontre devient beaucoup plus tendue.

À la 91e minute, Troyes passe tout près de l’égalisation. Sur un centre de Maronnier, Renaud Ripart reprend de volée à bout portant, mais son tir s’écrase sur l’extérieur du poteau alors que De Lange était battu. Dans la foulée, Batola manque également le cadre de peu.

Mais Troyes finit par craquer définitivement. Dans le temps additionnel, une passe en retrait trop molle met Beach en difficulté. Moumbagna devance le gardien, qui le touche dans la surface. Penalty pour l’OM.

Himad Abdelli se charge de la sentence et prend Beach à contre-pied du pied droit. 0-2, match plié.

Sans livrer son meilleur match, l’OM a su être opportuniste et surtout efficace au moment où il en avait le plus besoin. Ce succès 2-0 permet aux Marseillais de stopper leur série de défaites et de sortir de la zone rouge, même si le contenu laisse encore une large marge de progression.