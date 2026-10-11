Troyes – OM : 3 absents dont un cadre et deux retours importants coté ESTAC !

L’OM ne sera pas le seul à devoir composer avec plusieurs absences ce dimanche soir au Stade de l’Aube. Troyes, qui reçoit Marseille dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, devra notamment faire sans Anis Ouzenadji. En revanche, Merwan Ifnaoui et Paolo Gozzi sont bien disponibles.

Ouzenadji forfait plusieurs semaines

Troyes devra se passer d’un élément important face à l’OM. Anis Ouzenadji, blessé avec les U23 algériens, souffre d’une entorse à la cheville gauche. Le joueur a donc dû déclarer forfait pour la réception des Marseillais.

Son indisponibilité ne devrait pas se limiter à ce seul match puisqu’il est annoncé absent pour au moins quatre semaines.

Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour une équipe troyenne qui ne dispose déjà pas de toutes ses forces.

Boura et Titi toujours absents

Deux autres joueurs ne seront pas disponibles face à Marseille.

Ismaël Boura et Yvann Titi restent en effet indisponibles et ne pourront pas participer à la rencontre de dimanche soir.

Troyes devra donc encore adapter son organisation défensive et son équilibre face à une équipe marseillaise elle-même privée de plusieurs éléments.

Ifnaoui et Gozzi bien présents

Il y a tout de même deux bonnes nouvelles pour Troyes.

Merwan Ifnaoui et Paolo Gozzi sont bien disponibles et figurent dans le groupe pour affronter l’OM.

Le club de l’Aube pourra donc compter sur ces deux retours pour une rencontre importante face à Marseille.

Entre les absences d’Ouzenadji, Boura et Titi et les retours d’Ifnaoui et Gozzi, Troyes abordera donc cette rencontre avec un effectif diminué mais plusieurs solutions retrouvées.