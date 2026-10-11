Troyes – OM : 3 absents et des retours !

Bruno Genesio a dévoilé son groupe pour le déplacement de l’OM à Troyes, comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Le coach marseillais doit composer sans Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg, blessés, ainsi que Timothy Weah, suspendu. En revanche, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia font bien leur retour dans le groupe.

Nnadi et Kondogbia de retour

Bonne nouvelle au milieu de terrain avec les présences de Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia.

Nnadi est désormais opérationnel après son problème au genou, tandis que Kondogbia retrouve lui aussi le groupe après avoir repris l’entraînement collectif.

Bruno Genesio pourra également compter sur Amine Gouiri, dont la présence avait été confirmée vendredi par le coach marseillais après son retour à l’entraînement normal.

En défense, Bamo Meïté est bien convoqué malgré son alerte à la cheville évoquée en conférence de presse.

Cornelius et Højbjerg blessés, Weah suspendu

Trois absences majeures sont en revanche confirmées.

Derek Cornelius et Pierre-Émile Højbjerg sont forfaits en raison de leurs blessures contractées pendant la trêve internationale.

Timothy Weah manque également ce déplacement à Troyes en raison de sa suspension.

Genesio a donc convoqué plusieurs jeunes, avec notamment Kelyann Bezahaf, Alexi Koum, Nouhoum Kamissoko et Keyliane Abdallah.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #ESTACOM Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Troyes 💪 https://t.co/UkY6SOIGoX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2026

Les 21 joueurs convoqués pour Troyes – OM

Gardiens : De Lange, Vermot, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Bezahaf, Koum, Meïté

Milieux : Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia

Attaquants : Gouiri, Maupay, Abdallah, Moumbagna, Paixao

Avec les retours de Nnadi et Kondogbia, Bruno Genesio récupère donc deux solutions importantes au milieu de terrain, mais devra encore adapter son onze en raison des absences de Højbjerg, Cornelius et Weah.