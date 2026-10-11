Troyes – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne TV (streaming) voir le match en direct ?

L’OM retrouve enfin la Ligue 1 ce dimanche avec un déplacement à Troyes pour le compte de la 6e journée. Après une longue trêve internationale, les Marseillais doivent impérativement mettre fin à leur série de défaites. Horaire, chaîne TV et streaming : voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Troyes – OM en direct.

Troyes – OM dimanche à 20h45

Le coup d’envoi de Troyes – OM sera donné ce dimanche 11 octobre à 20h45, au Stade de l’Aube.

Cette rencontre clôturera la 6e journée de Ligue 1. Marseille arrive dans l’Aube avec une forte pression après quatre défaites consécutives en championnat, tandis que Troyes traverse également une période difficile.

Bruno Genesio devra notamment composer sans Pierre-Émile Højbjerg et Derek Cornelius, blessés, mais également sans Timothy Weah, suspendu.

Sur quelle chaîne regarder Troyes – OM ?

La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+ 2 à partir de 20h45. La plateforme de la LFP annonce Troyes – OM en exclusivité sur son service Ligue 1+.

Le programme :

Match : ESTAC Troyes – Olympique de Marseille

ESTAC Troyes – Olympique de Marseille Compétition : Ligue 1, 6e journée

Ligue 1, 6e journée Date : dimanche 11 octobre 2026

dimanche 11 octobre 2026 Horaire : 20h45

20h45 Stade : Stade de l’Aube

Stade de l’Aube Diffusion TV : Ligue 1+ 2

Comment regarder Troyes – OM en streaming ?

Pour regarder la rencontre en streaming légal, il faudra disposer d’un abonnement à Ligue 1+ et se connecter au service depuis un téléviseur connecté, un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Ligue 1+ est également disponible via certains distributeurs, notamment DAZN, selon la formule d’abonnement utilisée.

Après trois semaines sans compétition, l’OM n’aura surtout pas le droit à l’erreur à Troyes. Bruno Genesio l’a lui-même reconnu cette semaine : Marseille doit désormais casser sa spirale négative et reprendre rapidement des points.