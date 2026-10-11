Troyes – OM : avant-match à 20h15 !

À l’occasion de Troyes – OM, Football Club de Marseille vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube pour 30 minutes d’avant-match dès 20h15 !

À 20h15 : les compositions, les enjeux et vos pronostics

La soirée commence dès 20h15 avec notre avant-match en direct. Pendant 30 minutes, nous reviendrons sur les compositions d’équipe, les choix du coach et les principaux enjeux de cette rencontre pour l’OM.

Quels joueurs seront particulièrement attendus ? Quels duels pourraient faire basculer le match ? Quelles seront les trois clés de la rencontre ? L’équipe de FCMarseille posera les bases du débat avant le coup d’envoi.

Participez dans le chat pour partager vos attentes, réagir aux compositions et donner votre pronostic !

👉 Suivre l’avant-match :

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