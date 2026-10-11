Troyes – OM : Débrief au coup de sifflet final avec FCMarseille !

À l’occasion de Troyes – OM, Football Club de Marseille vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube pour une heure de débrief au coup de sifflet final, vers 22h40.

Vers 22h40 : une heure de débrief, avec vous !

Dès le coup de sifflet final, vers 22h40 selon l’heure de fin du match, retrouvez-nous pour une heure de débrief à chaud.

Au programme :

Les trois enseignements du match : les grandes conclusions à tirer de la prestation marseillaise.

: les grandes conclusions à tirer de la prestation marseillaise. L’analyse à chaud : le jeu, les moments décisifs, l’évaluation des joueurs, les statistiques clés et les choix du coach.

: le jeu, les moments décisifs, l’évaluation des joueurs, les statistiques clés et les choix du coach. Votre débrief : une séquence consacrée aux questions, aux réactions et aux analyses des viewers.

Homme du match, satisfactions, déceptions ou désaccords : venez défendre votre point de vue et confronter votre lecture du match à celle de nos intervenants.

👉 Suivre le débrief :



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