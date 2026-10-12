Troyes – OM : Kamissoko impressionne pour sa première, les notes saluent le jeune Marseillais

Titularisé pour la première fois avec l’équipe première de l’OM dimanche soir à Troyes, Nouhoum Kamissoko a répondu présent. Aligné aux côtés d’Himad Abdelli pour compenser l’absence de Pierre-Émile Højbjerg, le milieu de 21 ans a affiché beaucoup de personnalité dans une rencontre pourtant sous pression. Sa prestation a été largement saluée par les médias.

L’OM souffre mais retrouve enfin la victoire

Marseille avait surtout besoin de gagner après quatre défaites consécutives en Ligue 1. La première période a pourtant confirmé le manque de confiance du moment. L’OM a largement monopolisé le ballon mais sans réussir à réellement déséquilibrer Troyes.

Dans cet entrejeu parfois trop statique, Nouhoum Kamissoko a été l’un des rares Marseillais à tenter de donner du rythme et de jouer vers l’avant. L’OM s’est finalement procuré sa meilleure occasion avant la pause par Abdelli, dont la frappe a été sauvée sur la ligne.

La délivrance est intervenue à la 50e minute. Après un travail de Paixao, Kamissoko a participé à la construction de l’action en trouvant rapidement Emerson, dont le centre au second poteau a permis à Amine Harit d’ouvrir le score. Troyes a ensuite poussé, jusqu’à toucher le poteau dans le temps additionnel, avant qu’Himad Abdelli ne transforme un penalty pour sceller la victoire 2-0.

La note de FCM : 6,5/10

L’appréciation

Une première titularisation pleine de promesses.

Dans un contexte difficile et pour ses premières minutes dans la peau d’un titulaire de la saison en Ligue 1, Kamissoko n’a pas joué avec la peur. Disponible, il a régulièrement réclamé le ballon et tenté de faire avancer le jeu alors que beaucoup de ses partenaires jouaient avec le frein à main.

Son impact dans les duels et à la récupération a également fait beaucoup de bien au milieu marseillais. Six ballons récupérés, de l’activité et surtout une vraie volonté de jouer vers l’avant. Il participe d’ailleurs à l’action qui amène le but d’Harit en accélérant la circulation vers Emerson.

Tout n’a évidemment pas été parfait. Sa fougue lui a parfois fait prendre des risques, notamment avec une perte de balle dangereuse juste après l’ouverture du score. Mais pour une première titularisation chez les professionnels, sa personnalité et son volume sont à retenir.

Sorti à la 73e minute, victime de crampes et au bout de l’effort, Kamissoko a marqué des points.

Les notes de Nouhoum Kamissoko dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 6/10 Préféré à Nnadi pour remplacer Højbjerg, le jeune Malien a montré beaucoup d’impact avec six récupérations. Le quotidien souligne également sa volonté de demander le ballon et de faire progresser le jeu, malgré une perte dangereuse après la pause. La Provence 6/10 Le quotidien régional le considère comme le meilleur milieu olympien de la soirée. Kamissoko a pris ses responsabilités dans l’utilisation du ballon et s’est montré précieux à la récupération, malgré quelques erreurs liées à son enthousiasme. Maxifoot 6,5/10 Une première titularisation pleine de personnalité pour le jeune milieu malien. Très disponible entre les lignes de passe, le Phocéen a servi de relais dans la construction et n’a pas hésité à jouer vers l’avant. Quelques pertes de balle dangereuses au retour des vestiaires, mais un gros volume jusqu’à cette sortie en boitant. Foot Mercato 7/10 Titularisé en raison de l’absence d’Højbjerg et des incertitudes au milieu, le jeune Malien de 21 ans a répondu présent. Disponible et calme, il a bien orienté le jeu depuis une position basse et a tenté d’accélérer les transitions, à l’image de son bon ballon pour Harit (14e) ou de sa combinaison avec Gouiri (37e). Le milieu marseillais s’est montré intéressant dans l’utilisation du ballon et a été l’un des rares à apporter de la créativité dans l’entrejeu. Au terme d’une belle performance (six récupérations, huit duels remportés), il quitte la pelouse avec des crampes. Remplacé par Tochulwu Nnadi (74e), de retour de blessure et qui n’avait plus joué depuis le 30 août dernier contre l’AS Monaco.

La tendance est donc particulièrement positive pour Nouhoum Kamissoko. Pour sa première titularisation avec l’équipe première de l’OM, le jeune milieu n’a pas seulement tenu sa place : il a été l’un des Marseillais les plus convaincants de la soirée. Une prestation qui pourrait lui permettre d’obtenir rapidement de nouvelles opportunités dans la rotation de Bruno Genesio.