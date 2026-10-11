Troyes – OM : retrouvailles particulières pour ce Marseillais…

Le déplacement de l’OM à Troyes ce dimanche soir aura forcément une saveur particulière pour Alexandre Phliponeau. Né à Marseille et formé au club, le milieu de terrain de 26 ans évolue désormais sous les couleurs troyennes et s’apprête à affronter pour la première fois son club formateur.

« C’est forcément un match particulier »

Présent en conférence de presse avant la réception de l’OM, Alexandre Phliponeau a été interrogé sur ces retrouvailles.

Le milieu de terrain n’a pas caché l’importance particulière de cette affiche dans son parcours.

« C’est forcément un match particulier parce qu’on affronte un club que je connais bien, où j’ai joué pendant pas mal d’années. C’est mon club formateur. »

Pour autant, Phliponeau assure vouloir aborder cette rencontre avec le plus de normalité possible.

« Mais après, je le prends vraiment comme un match classique, comme un adversaire classique du championnat. Je ne me mets pas plus de pression que ça. »

« Je suis un pur Marseillais »

Le joueur troyen a également rappelé à quel point son histoire personnelle est liée à Marseille.

« Je suis un pur Marseillais, oui. Je suis né là-bas, j’y ai joué plus de dix ans et j’y ai signé mon premier contrat professionnel. C’est donc forcément un club particulier pour moi. »

Formé à l’OM, Alexandre Phliponeau connaît donc parfaitement l’environnement marseillais et la pression qui accompagne ce type de rencontre.

Un ancien de l’OM face aux Marseillais

Arrivé à Troyes en janvier 2025, le milieu de terrain va désormais se retrouver dans le camp adverse.

Un scénario toujours particulier pour un joueur passé plus de dix ans dans son club formateur.

Ce dimanche à 20h45, Phliponeau tentera pourtant de mettre l’émotion de côté. Face à un OM sous pression, l’ancien Marseillais veut surtout aider Troyes à prendre des points dans une rencontre importante pour les deux équipes.