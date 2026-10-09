Troyes – OM : un retour important, une incertitude et au moins 3 absents… le point sur l’effectif

À deux jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio a fait le point sur plusieurs joueurs de l’OM en conférence de presse. Si la trêve internationale a encore coûté cher avec les blessures de Pierre-Émile Højbjerg et Derek Cornelius, l’entraîneur marseillais a également annoncé de bonnes nouvelles concernant Amine Gouiri. Bamo Meïté reste en revanche à surveiller, tandis que Timothy Weah sera suspendu pour cette rencontre.

Højbjerg et Cornelius, les deux mauvaises nouvelles de la trêve

L’OM n’est pas sorti indemne de la longue coupure internationale. Bruno Genesio a notamment perdu Pierre-Émile Højbjerg et Derek Cornelius, tous les deux blessés avec leur sélection.

Le coach marseillais n’a pas caché les émotions vécues en suivant ses internationaux.

« On a suivi parfois en tremblant, en étant soulagé et parfois les deux, les parcours des joueurs. On a perdu Derek et Pierre. C’est dommageable mais c’est ce à quoi on peut s’attendre avec un rythme soutenu à cette période. »

Højbjerg manquera donc le déplacement à Troyes, tandis que Cornelius reste lui aussi indisponible. Texte collé

Gouiri sera apte pour Troyes

La situation est en revanche beaucoup plus rassurante concernant Amine Gouiri.

Touché pendant la trêve avec l’Algérie, l’attaquant a pu retrouver normalement l’entraînement cette semaine.

Genesio a été très clair sur sa disponibilité :

« Amine s’est entraîné normalement et sera apte pour dimanche. » Texte collé

Une bonne nouvelle importante pour l’OM alors que l’incertitude entourait encore sa présence ces derniers jours.

Le technicien a également indiqué que les alertes concernant Gouiri et Himad Abdelli s’étaient finalement révélées moins sérieuses qu’on pouvait le craindre.

« Heureusement c’était moins grave que prévu pour Gouiri et Abdelli. On s’en sort moyennement bien. » Texte collé

Meïté touché à la cheville mais toujours candidat

Nouvelle petite alerte en défense avec Bamo Meïté.

Le défenseur s’est tordu la cheville, mais Genesio espère toujours pouvoir compter sur lui dimanche.

« Oui je compte sur lui comme sur tous mes joueurs. Bamo s’est tordu la cheville mais il devrait pouvoir postuler pour le match de dimanche. On verra demain. » Texte collé

Son état sera donc à surveiller lors de la dernière séance avant le départ pour Troyes.

Moumbagna « à 100 % physiquement »

En attaque, Genesio dispose également d’une solution supplémentaire avec Faris Moumbagna.

Le coach a révélé avoir échangé avec l’attaquant et assure que celui-ci est totalement opérationnel.

« On a eu une bonne discussion. Il y a toujours des opportunités donc je lui ai dit de bien travailler et de bien s’entraîner. S’il le fait, il pourra montrer ses qualités. Il est à 100 % physiquement, il s’entraîne beaucoup en-dehors pour éviter les nouveaux pépins. Il n’y a pas de problème. » Texte collé

Avec Gouiri apte, Maupay disponible et Moumbagna revenu à 100 %, Genesio retrouve donc plusieurs possibilités en pointe.

Weah suspendu, une solution à trouver à droite

Bruno Genesio devra aussi composer sans Timothy Weah, suspendu pour ce déplacement à Troyes.

Son absence oblige le staff à revoir ses plans sur le côté droit. Genesio a confirmé avoir testé plusieurs solutions durant la semaine, avec notamment Kelyann Bezahaf parmi les options.

« On a testé plusieurs solutions pour pallier l’absence de Tim’. Vous en saurez plus dimanche. » Texte collé

Avec Højbjerg et Cornelius blessés, Weah suspendu, mais Gouiri apte et Moumbagna à 100 %, Bruno Genesio devra encore ajuster plusieurs postes avant de composer son onze face à Troyes.