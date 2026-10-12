TROYES vs OM ( 0-2) : VICTOIRE MAIS MATCH VRAIMENT CATA…

Voici le replay du debrief du match Troyes 0-2 OM, Football Club de Marseille était en direct sur sa chaîne YouTube et Twitch pour une heure de débrief au coup de sifflet final !
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Au programme :
- Les trois enseignements du match : les grandes conclusions à tirer de la prestation marseillaise.
- L’analyse à chaud : le jeu, les moments décisifs, l’évaluation des joueurs, les statistiques clés et les choix du coach.
- Votre débrief : une séquence consacrée aux questions, aux réactions et aux analyses des viewers.
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