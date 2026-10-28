Frank McCourt va-t-il vendre l’OM ou chercher des partenaires pour poursuivre son projet ? Intervenu sur le réseau social La Tribune OM, le journaliste Jean-François Pérès privilégie la seconde hypothèse. Il évoque aussi la CMA CGM et le prochain passage du club devant la DNCG, sans annoncer d’accord conclu.

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« Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme »

La question de l’avenir de l’actionnaire américain revient au premier plan dans un contexte financier tendu. Stéphane Richard a récemment affirmé que l’OM n’était pas à vendre↗, tout en laissant ouverte la possibilité d’accueillir des partenaires. Pour Jean-François Pérès, McCourt souhaiterait conserver le club, mais ne plus porter seul son financement :

« Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme. Je le vois par contre accueillir de nouveaux investisseurs et ne plus rester seul, ça oui. Pourquoi pas s’appuyer sur la force de frappe de la CMA CGM, qui va peut-être partir à l’assaut des droits de la Ligue 1 dans quelques semaines. Je pense qu’il y a une vraie envie et un vrai élan du cœur de la CMA pour l’Olympique de Marseille et pour redonner à cette ville. Il faut arriver à trouver la bonne dimension et il y a des choses à faire. Je pense que McCourt vivrait comme un échec de partir comme cela maintenant. Je pense qu’il aimerait remporter un trophée avec l’OM. (…) Je ne vois pas McCourt abandonner l’OM comme ça. »

La CMA CGM est ici une piste évoquée par le journaliste, pas un investisseur annoncé par le club. Son propos porte d’abord sur la possibilité, pour McCourt, de s’entourer sans céder l’OM.

Un partenaire avant le rendez-vous avec la DNCG ?

Pérès relie cette recherche supposée de partenaires à une échéance précise : le prochain examen des comptes marseillais, attendu entre fin novembre et début décembre. L’OM prépare ce rendez-vous alors que de possibles sanctions à titre conservatoire ont été évoquées↗. Le journaliste insiste toutefois sur l’incertitude du calendrier :

« McCourt cherche des partenaires stratégiques pour que le club puisse continuer à avancer. Ils veulent que ça aille le plus vite possible pour avoir deux, trois partenaires puissants à l’international. Ça travaille fort pour trouver des ressources. Il y a une date qui est importante, fin novembre-début décembre : c’est le passage devant la DNCG. Peut-être que l’OM espère boucler quelque chose et l’annoncer là. Je ne sais pas si cela va se faire, mais ça bosse dur. Il faut déjà trouver les bonnes personnes pour investir dans le club. Cela prend du temps. C’est beaucoup de boulot d’arriver à trouver un investisseur costaud pour l’OM. Le jour où il sera annoncé, c’est qu’il sera crédible, et ensuite on verra si sa motivation est de prendre de plus en plus de place dans l’organigramme. Et peut-être que ce sera dans le deal initial. »

À ce stade, aucune arrivée d’investisseur ni annonce avant la DNCG n’est confirmée. Pérès décrit une direction possible pour l’avenir de l’OM ; la nature d’un éventuel partenariat et son calendrier restent à établir.