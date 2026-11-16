L’Olympique de Marseille prépare activement son passage devant la DNCG, prévu tout début décembre. Malgré une sanction jugée probable, les dirigeants espèrent convaincre l’instance d’assouplir les restrictions afin de pouvoir recruter cet hiver. Trois postes sont déjà ciblés. Suite à l’article de la Provence, Football Club de Marseille décrypte l’ensemble du plan olympien en vidéo.

Voir sur YouTube

Le prochain rendez-vous capital de l’OM ne se disputera pas sur un terrain. Début décembre, Stéphane Richard et les dirigeants marseillais devront présenter la situation financière du club devant la DNCG.

En juin dernier, l’instance avait décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutations de l’OM. Ces mesures avaient profondément conditionné le mercato estival, marqué par de nombreux départs et l’absence de recrutement.

Malgré les économies réalisées, le club n’a pas totalement atteint les objectifs fixés. Une situation déjà évoquée dans notre analyse consacrée aux possibles ventes imposées par la DNCG↗.

Une sanction probable, mais un nouveau plan

Selon les informations de La Provence, l’OM prépare cette audition depuis plusieurs mois. Le club veut faire reconnaître les efforts accomplis durant l’été, mais aussi présenter un nouveau plan financier pour la deuxième partie de la saison.

Stéphane Richard ne masque pas le risque de sanction :

« Il y aura probablement une sanction, mais nous ferons tout ce qui est possible pour qu’elle soit la plus limitée possible, et j’y veillerai. »

Les mesures décidées en juin ne sont pas nécessairement valables pour toute la saison. La DNCG doit donc examiner la nouvelle situation économique de l’OM et fixer un cadre actualisé.

L’objectif des dirigeants est clair : retrouver une marge suffisante pour intervenir durant le mercato hivernal.

Trois postes ciblés pour janvier

Le directeur sportif Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement travaillent déjà sur plusieurs pistes. Trois besoins ont été identifiés :

un défenseur central ;

un milieu box-to-box ;

un avant-centre.

L’OM rechercherait en priorité des joueurs connaissant la Ligue 1 et susceptibles d’arriver sous la forme d’un prêt. Une stratégie destinée à limiter les indemnités de transfert et l’impact immédiat sur la masse salariale.

« Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire », a expliqué Stéphane Richard.

Une vente pour débloquer le mercato ?

Pour retrouver de la souplesse, l’OM négocie également avec plusieurs joueurs afin de réaménager ou réduire certains salaires. Certaines discussions seraient proches d’aboutir.

Le club ne souhaiterait pas bouleverser son effectif en janvier, notamment après la dynamique sportive retrouvée. Mais une vente importante pourrait permettre de dégager la marge nécessaire pour enregistrer une ou plusieurs recrues.

Cette possibilité prolonge le débat déjà abordé dans notre vidéo : l’OM doit-il vendre un cadre pour pouvoir recruter ?↗

Le principal dégraissage attendu l’été prochain

La restructuration la plus importante serait plutôt programmée avant le 30 juin. Plusieurs joueurs disposant de salaires élevés pourraient être concernés : Nayef Aguerd, Pierre-Emile Höjbjerg, Emerson, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay ou encore Amine Gouiri.

Geoffrey Kondogbia et Amine Harit arrivent, de leur côté, en fin de contrat. L’objectif sera de réduire durablement la masse salariale sans affaiblir brutalement l’équipe.

Adidas, investisseurs et nouvelles recettes

En parallèle, l’OM cherche à développer ses revenus. Le renouvellement du partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, le naming du Vélodrome et le retour attendu d’Adidas constituent trois leviers importants.

Frank McCourt reste également ouvert à l’arrivée de nouveaux partenaires financiers. La possibilité de souscrire un emprunt bancaire serait étudiée, alors que le club ne présenterait actuellement aucune dette.

Stéphane Richard assure enfin que le propriétaire américain a respecté les engagements pris devant la DNCG :

« Il a assumé intégralement les engagements financiers requis par l’instance en juin dernier. »

La décision rendue après l’audition de décembre déterminera donc les véritables possibilités de l’OM en janvier : recruter sous conditions, vendre pour retrouver de la marge ou attendre l’été pour mener la restructuration la plus importante.