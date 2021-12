Attention à Brest, Amavi poussé vers la sortie ? Et Payet incertain… les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Brest une équipe en forme, Sampaoli n’exclut pas un départ d’Amavi en janvier et Payet est incertain face à Brest…

Attention Brest reste sur 5 victoires de suite…

L’OM va affronter une équipe en forme. En effet, Brest enchaine les bons résultats après avoir raté son début de saison. Brest n’a plus perdu depuis le 02 Octobre face à Nice, et vient de gagner 5 fois de suite dont un remarqué 4-0 face à Lens. Voici les 7 dernier match (sans défaite) du SB29:

17/10/2021 J10 BREST 1-1 Reims

23/10/2021 J11 Lille 1-1 BREST

31/10/2021 J12 BREST 2-0 Monaco

07/11/2021 J13 Lorient 1-2 BREST

21/11/2021 J14 BREST 4-0 Lens

28/11/2021 J15 Bordeaux 1-2 BREST

01/12/2021 J16 BREST 1-0 Saint-Etienne

Ce renouveau coïncide aussi avec le retour au premier plan de Romain Faivre, qui voulait quitter le club lors du dernier mercato. Le milieu offensif était tout proche du Milan et a dû se remettre la tête à l’envers pour digérer ce faux départ. Il l’a expliqué à Onze Mondial : «Je l’ai géré tranquillement. Au début, c’est dur un peu. Mais à côté de ça, tu ne vas pas t’effondrer. Si tu t’effondres à Brest, tu fais quoi après ? Tu vas perdre du temps inutilement. Alors que si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir et peut-être d’autres clubs. Je pense bien répondre sur le terrain pour le moment. Je fais de bons matchs et j’ai des stats. J’espère qu’on va remonter au classement. (…) Tant mieux si je vaux ce prix-là. Ce qui est valorisant, c’est que malgré le Covid et la difficulté du marché, des offres ont été transmises. Et ça, c’est significatif. Le club a proposé 14 ou 15 millions, c’est la preuve qu’ils avaient vraiment envie de me signer. Il faut voir les choses positivement. Derrière un mal, il y a toujours un bien.»

Faivre a marqué 3 buts lors des 4 derniers matches de son équipe. L’attaque brestoise avec Honorat, Mounié et Le Douaron est en pleine forme. Il faut dire que Michel Der Zakarian a repris l’équipe cet été et qu’il y a eu forcément un temps d’adaptation de l’effectif à son nouveau coach…

Ça sera une belle ambiance — Chardonnet

Invité du «Super Moscato Show» sur RMC, le capitaine du Stade Brestois Brendan Chardonnet est revenu sur la belle série du club breton en Ligue 1.

«Si on est surpris? Oui et non car cinq victoires d’affilée c’est énorme, c’est le record du club. Même si on perdait en début de saison, on n’était pas si loin à chaque fois. On a récupéré un groupe au complet avec un peu de réussite en plus. On vise l’Europe, l’objectif est d’assurer le maintien le plus tôt possible (…) Quand l’objectif sera rempli, on aura pris nos 40, 42 points là on pourra avoir d’autres ambitions. On peut faire un truc. On est dans une très bonne phase, Marseille revient bien aussi. Ça sera une belle ambiance.» Brendan Chardonnet – source : Super Moscato Show (02/12/2021)

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie — Sampaoli

L’Olympique de Marseille affrontera Brest ce samedi au vélodrome (coup d’envoi 17h) . A la veille de cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1. L’entraineur Argentin de l’OM Jorge Sampaoli a notamment la situation de Jordan Amavi qui ne joue pratiquement pas cette saison. Il lui ouvre clairement la porte à un départ cette hiver au mercato

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

#Sampaoli : « On doit faire progresser Jordan Amavi mais il est aussi libre d’aller dans un autre club. On verra ça dans les prochaines semaines. Mon objectif est de terminer avec un OM meilleur que quand je suis arrivé… » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 3, 2021

Dieng forfait ? Payet et Under incertains face à Brest

L’Olympique de Marseille affrontera Brest ce samedi au vélodrome (coup d’envoi 17h) . A la veille de cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1 l’entraineur Argentin de l’OM Jorge Sampaoli a notamment évoqué l’absence de Payet à l’entrainement ce vendredi en entretenant le flou autour de sa participation au match de demain. Il a également fait le point sur l’état physique de Bamba Dieng et Under également incertains.

On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s’il sera disponible

« Il ne s’est pas entraîné ce matin parce qu’il n’a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à très haute intensité, il est resté en salle aujourd’hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s’il sera disponible. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a beaucoup plus de contrôle quand il est là. Le problème c’est qu’on n’a pas encore su le remplacer quand il n’est pas là, mais il va falloir apprendre, car il ne peut pas jouer tout le temps (…) « Concernant Bamba Dieng, c’est un peu compliqué car il a une douleur au genou qui persiste. Under a repris avec le groupe, on espère qu’il sera là demain mais ce n’est pas encore sûr. Ce sont plusieurs inconvénients liés aux matchs qui s’enchainent. Et puis on doit être attentifs aux données sur les futures blessures, qui peuvent se produire. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse.