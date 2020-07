Bayern – OM : Pas un match de préparation pour Villas-Boas !

L’OM va affronter le Bayern Munich ce vendredi. Ce match amical de prestige n’est pas vraiment du goût d’André Villas-Boas qui le considère uniquement comme un événement commercial…

L’OM va jouer face au Bayern ce vendredi 31 juillet 2020. Une rencontre face à un grand d’Europe qui ne rentre pas dans la préparation d’André Villas-Boas. Ce dernier attend de passer cette obligation commerciale pour attaquer sa dernière ligne droite de matches amicaux avant la reprise de la Ligue 1 le 21 août prochain face à l’ASSE…

Bayern – OM, un match purement commercial

« C’est un match purement commercial, il n’est pas dans mon calendrier pour la préparation. On va le jouer sous cet aspect (commercial), et une fois ce match fini, on va préparer Montpellier, Nîmes et Stuttgart qui sont les matches qu’on a choisis pour la préparation. » André Villas-Boas – source : Ouest France (30/07/2020)

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUÉS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1-6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

Fin du stage en Allemagne

PROCHAINEMENT

31 Juillet 16h00 : 4e match amical Bayern Munich – OM (Canal+)

05 août 20h30 : 5e match amical : OM – MHSC (Vélodrome, Canal+)

09 août 20h00 : 6e match amical : Nîmes – OM (Costières, Canal+)

14 août 17h00 : 7e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)