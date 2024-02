Concurrents OM : L’AS Monaco éliminé, Riolo désigne le coupable !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco a été éliminé par Rouen en Coupe de France jeudi soir, un mauvais résultat de plus pour l’ASM…

Daniel Riolo n’a pas du tout apprécié l’élimination de Monaco en huitièmes de finale de la Coupe de France contre Rouen aux tirs au but. Pour le journaliste, l’avenir d’Adi Hütter doit être remis en question. « Je suis le patron, le mec qui signe dans mon club, il y a une clause: ‘tu me perds le match contre une équipe de division inférieure en Coupe de France, il y a un malus, deux divisions, extra malus’. C’est plus qu’une faute professionnelle, c’est inadmissible. On félicite Rouen, on a tous kiffé, c’est la Coupe de France, on aime. Mais Monaco – qui ne sera pas champion, qui a du mal à choper le podium, qui a fait un début de saison très intéressant et ne met plus un pied devant l’autre depuis trois mois -, tu te dis qu’ils vont quand même essayer en Coupe de France mais ils refont le coup, comme année après année, de tomber en léthargie. C’est ‘On ne joue plus, on pense dans notre petit coin chacun à notre avenir’, Balogun est arrivé à Monaco, c’était une bombe mais il n’avance plus, il n’y a plus rien. Minamino, on pensait l’avoir retrouvé en début de saison mais là, c’est terminé. Il n’y a plus de jeu. A un moment, j’ai vu Kehrer s’énerver et remonter les troupes. Si c’est Kehrer qui commence à motiver ses potes, c’est foutu parce qu’il porte la lose sur sa tronche. Adi Hütter, tu as l’impression qu’il a rapetissé de trente centimètres devant son banc, il ne contrôle plus rien. Le club s’est endormi. Disparition de Monaco, c’est lamentable. »

Le club s’est endormi. Disparition de Monaco, c’est lamentable

🗣 « Ce qu’a fait Monaco, c’est plus qu’une faute professionnelle, c’est inadmissible ! » 🔴 Daniel Riolo a réagi dans l’After Foot à l’élimination de Monaco en Coupe de France. — RMC Sport (@RMCsport) February 9, 2024



L’OM n’a pas réussi à s’imposer face à l’AS Monaco ce samedi malgré deux cartons rouges pour le club de la Principauté. Plus que la faiblesse technique et l’énorme raté de Vitinha en fin de match, beaucoup de supporters et observateurs ont pointé du doigt l’arbitrage de cette rencontre.

En effet, avec les deux expulsions monégasques et l’attitude de Willy Delajod, beaucoup se sont posés des questions sur sa gestion de la rencontre. Said Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1, le rouge pour Maripan est « extrêmement sévère. Je vois un contact au niveau du bras puis le Marseillais bute lui-même sur le Monégasque. Quand bien même la faute peut se siffler, un carton jaune suffit. Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait annihilation d’une action de but, un Monégasque (Kehrer) est sur la même ligne. Le rouge est totalement hors de propos à mon sens. La Var aurait dû dire à l’arbitre de revenir sur sa décision », explique-t-il à RMC.

Soglo méritait rouge

Marseille-Monaco: pour Saïd Ennjimi, Willy Delajod « était beaucoup trop énervé, il aurait dû garder son sang-froid » https://t.co/s7nezsx3vV via @RMCsport — Maxime Tilliette (@MaxTilliette) January 29, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato : Une grande décision prise par l’OM après le départ annoncé de Vitinha !

Une autre action a fait débat : celle du geste non maîtrisé d’Emran Soglo qui mériterait également une expulsion ! « Je pense qu’il faut mettre le rouge, ajoute l’ancien arbitre à RMC. Je trouve que le match était assez haché et engagé. Dans ce contexte, avec déjà un rouge qui faisait débat, il faut arriver à trouver l’équilibre. Il aurait fallu monter la sévérité de l’arbitre et exclure le joueur. Certes il ne veut pas agresser son adversaire mais il porte quand même son pied sur le genou, c’est extrêmement dangereux. J’aurai mis rouge et, encore une fois, la vidéo doit intervenir. (Delajod) était beaucoup trop énervé. Il aurait dû garder son sang froid, on le voit crier sur les joueurs. Sur des matchs comme cela, un peu tendus, il faut faire preuve de calme à toute épreuve car les joueurs montent dans les tours assez facilement. C’est un match à très fort enjeu et ça n’a pas permis d’apaiser le contexte général »