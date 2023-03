Ex OM : ça ne s’arrange pas pour Gerson !

De retour à Flamengo au mercato d’hiver 2023, Gerson ne s’impose pas. Il n’a joué, à date, que 6 matchs et n’a pas marqué. Il a notamment perdu en demi finale du mondial des clubs contre Al-Hilal, le 7 février et la Supercoupe du Brésil, le 1er mars face à l’Independiente del Valle.

Gerson avait rejoint l’OM au mercato d’été 2021, en provenance de Flamengo pour 20 millions d’euros. Sa première saison, sous Jorge Sampaoli est bonne et Gerson devient un pilier de l’équipe. Mais avec l’arrivée de Tudor, Gerson n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. Peu utilisé sur la fin d’année 2022, Gerson est reparti à Flamengo pour un montant estimé bonus compris à 15 millions d’euros. En une saison et demie avec l’OM Gerson a joué 61 matchs, toutes compétitions confondues pour 13 buts.

Gerson tarde à retrouver son niveau

Pour son retour à Flamengo, Gerson s’est fait remarqué avec une expulsion et un pénalty concédé en demi finale du mondial des clubs face à Al-Hilal, le 7 février, qui a entrainé l’élimination de son équipe. Le milieu de terrain n’est pas performant, il a bien du mal à retrouver son niveau. Après la finale de la Supercoupe du Brésil, perdue contre l’Independiente del Valle, Gerson parle d’une blessure qui l’a empêché de s’entrainer pendant quelques jours, pour justifier son manque de rendement.