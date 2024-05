Ex OM : Gignac régale encore mais…

André-Pierre Gignac n’arrête pas de marquer. L’ancien buteur de l’OM a encore régalé mais son équipe a été éliminé en quart de finale !

Le match entre Monterrey et Tigres en quart de finale du México Clausura s’est soldé par un match nul 1-1. Au match aller l’équipe de Fernando Ortiz s’était imposé 1-2 face aux Tigres. André-Pierre Gignac a ouvert le score à la 26ème, Jordi Cortizo a égalisé permettant à Monterrey d’éliminer Tigres de la compétition avec un score cumulé de 3-2.

Así el primero de la noche de André-Pierre Gignac, qué definición.@Bitso. pic.twitter.com/pisVlrt0kv — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 13, 2024

Après son départ de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac a pris une décision forte en allant évoluer au Mexique aux Tigres. L’attaquant y est devenu une légende en étant le joueur qui a marqué le plus de buts dans le club avec 209 réalisations. Interrogé après le match ce samedi face à Nexaca, il s’est exprimé sur son avenir et compterait aider le club mexicain à encore grandir.

« Je veux que les Tigres grandissent de plus en plus tous les jours. Je veux être au club pour les aider. Ils se débrouillent très bien, mais nous avons besoin de plus. Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration. L’idée c’est d’être proche du club et d’aider le plus possible pour que, dans 10 ans, Tigres soit au même niveau que les plus grands clubs du Mexique. Ces dernières années, nous avons prouvé au Mexique que nous pouvions être une équipe forte », a déclaré l’ancien international français.

Les Tigres avaient besoin d’un recrutement star comme Gignac

Diego Calmard, auteur du livre Gignac El Bomboro, explique les raisons qui ont poussé les dirigeants des Tigres à tenter ce pari risqué. « Depuis une dizaine d’année ils ont les moyens qu’a l’America, qui est le grand club de la capitale. Ce qui est intéressant c’est que c’est un club qui avait besoin de reconnaissance dans le pays en fait. Le club de Monterrey et même la ville de Monterrey, c’est une ville qui a besoin d’exister parce que c’est une ville qui a une culture différente du reste du pays, c’est une ville un peu plus à l’américaine, t’es à deux heures des Etats-Unis, t’es beaucoup plus proche de Dallas que de Mexico. Les deux clubs de Monterrey ça fait 40 ans qu’ils existent, alors qu’on parle de quatre autres clubs historiques, dont trois de la capitale. Les clubs de Monterrey ont besoin de cette reconnaissance, ils ont besoin d’un recrutement star et ils ont fait un coup sur un français. Un an avant lui il y a Ronaldinho qui vient au Mexique mais il est en fin de carrière, il vient pour faire la fête, même s’il le faisait déjà en France. Les Tigres avaient besoin d’un vrai 9, d’un vrai buteur et surtout ils avaient surtout besoin d’un petit coup mercantile, pour la com’ mais ça a marché sur tous les plans quoi. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022