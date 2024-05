Ex OM: la joie de Kolašinac !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Atalanta a remporté la Ligue Europa ce mercredi en écrasant le Bayer Leverkusen (3-0). Le club italien a soulevé pour la première fois de son histoire une Coupe d’Europe et seulement un deuxième trophée de son histoire. Sead Kolašinac a laissé exploser sa joie au coup de sifflet final.

« C’est un match fantastique, on a complètement mérité »

« C’est un match fantastique. Dès la première minute, on a montré qu’on voulait gagner cette rencontre, a indiqué Kolašinac au micro de Canal +. Au final, on a complètement mérité. Le plan de match était très bon de la part de notre coach. Il nous a dit qu’on pouvait être dangereux et qu’il fallait faire attention, c’est ce qu’on a fait. C’est toujours particulier de jouer une finale. Certes, Leverkusen a été très fort cette saison. Mais une finale c’est 90 minutes ou 120. On savait qu’on aurait notre chance et on est très heureux d’avoir gagné ce trophée. L’équipe a été très bonne », a ajouté l’ancien joueur de l’OM.

