Ex OM : Le superbe geste technique de Payet face à Gerson !

Les deux anciens joueurs de l’OM Dimitri Payet et Gerson s’affrontaient hier soir lors de Vasco de Gama – Flamengo. Si le match s’est soldé par un 0-0, l’ancien meneur de jeu marseillais a fété les retrouvaille avec le milieu de terrain brésilien par un joli petit pont en talonnade.

Dimitri Payet était en pleine discussion avec Gerson avant le match opposant Vasco de Gama à Flamengo. L’ancien milieu de terrain du LOSC s’est offert un joli geste technique avec une talonnade qui se transforme en petit pont ! Gerson essaye de rattraper le coup physiquement.

🔵⚪️ 🇧🇷 Vasco da Gama vs Flamengo

Payet et Gerson on plus de combativité que les 3/4 de l’effectif Olympien de cette saison #TeamOM

