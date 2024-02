Ex OM : Mido balance une exclue mercato concernant Salah !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Mido affirme que l’avenir de Mohamed Salah n’est plus à Liverpool et que l’international égyptien a déjà signé son prochain contrat !

À 31 ans, Mohamed Salah pourrait Liverpool comme Jürgen Klopp cet été. C’est ce que l’ancien attaquant de l’OM Mido a annoncé via son compte X.

Mohamed Salah jouera en Saudi Pro League la saison prochaine

محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود — Mido (@midoahm) February 27, 2024

Mido a lâché : «Mohamed Salah jouera en Saudi Pro League la saison prochaine. Des contrats ont été signés». Le média FootMercato par d’ un « package à 300 M€, à savoir un transfert à 100 M€ et un salaire de 200 M€ sur trois ans pour le joueur. »

Si l’OM est arrivée en finale de la Coupe UEFA en 2003-2004, c’est notamment grâce à Didier Drogba. Tout le monde se souvient du magnifique but de l’international ivoirien lors de la demi-finale face à Newcastle. C’était le jeudi 6 mai 2004 et Drogba soulevait tout un stade en inscrivant un but après un contre emmené par Meriem. Un but mythique, une frappe croisée du pied gauche après avoir effectué une talonnade derrière son pied d’appui. Notre invité Alain Perrin nous explique dans DFM pourquoi Drogba a mieux réussi à l’OM que Mido, qui était arrivée la même année que lui…

Mido était un peu moins professionnel et un peu moins volontaire – Perrin

« Mido c’était un peu plus folklorique que Drogba. Il avait moins de maturité, c’était un garçon tout à fait charmant, qui avait beaucoup mais qui était un peu moins professionnel et un peu moins volontaire. Il avait du talent, des possibilités, mais comme beaucoup de joueurs de talent, il était peut être un peu moins travailleur qu’un Didier Drogba. » Alain Perrin – source : DFM