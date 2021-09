L’ambiance du Vélodrome, l’hommage à René, et l’importance de Payet… Les 3 infos OM de ce lundi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : L’ambiance folle du vélodrome, l’hommage à René, et l’importance de Payet…

OM – Rennes : tifos, fumis, buts… revivez la folle ambiance du Vélodrome

C’était l’ambiance des grands soirs ce dimanche au stade Vélodrome, comme toutes les rencontres depuis le début de saison dans l’enceinte marseillaise. Un match qui a permis de rendre hommage à deux figures du supporterisme marseillais, René Malleville et Patrice de Peretti.

Hommage à René Malleville

Le célèbre supporter marseillais René Malleville est décédé à l’âge de 73 ans, ce dimanche en début d’après-midi. Le vélodrome a réalisé une minute d’applaudissement afin de saluer sa mémoire, et son nom a été scandé.

L’annonce du onze marseillais

De retour de blessure, le nom de Dimitri Payet a été scandé lors de l’annonce du onze titulaire. Quelques minutes avant le début du match, le Vélodrome était déjà prêt à rugir…

Un tifo en hommage à Depé

Les MTP ont sorti le grand jeu hier en virage nord pour l’anniversaire de la mort de Patrice de Peretti, en déployant un magnifique tifo à la hauteur de leur fondateur historique. Côté virage sud, il était une nouvelle fois bien coloré…

Superbes tifos et grosse ambiance #OMSRFC pic.twitter.com/e0tezoS45b — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 19, 2021

Le Virage Nord en feu

Enorme craquage de fumigènes en virage nord, après celui du virage sud face à l’AS Saint-Etienne.

Les buts de Dieng et Harit

Bamba Dieng a ouvert le score au retour des vestiaires à la 48e minute, grâce à un superbe service de Pol Lirola. Un but qui a fait littéralement explosé l’enceinte marseillaise…

Amine Harit a aggravé le score du match à la 71e minute, grâce à une action individuelle un peu chanceuse pleine de panache. Définitivement à l’abris, le stade Vélodrome était en fusion.

OM: Des joueurs (Drogba, Niang…) et des personnalités publiques (Hanouna, Payan) rendent hommage à René Malleville

L’Olympique de Marseille a rendu hommage ce dimanche au supporter René Malleville qui nous a quitté. Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont pas manqué à l’appel pour lui rendre hommage. En plus des aficionados olympiens, de nombreuses personnalités, issues de divers domaines, pleurent ce personnage qui représentait tellement bien Marseille.

𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂’𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 ✨ C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 𝗥𝗲𝗻𝗲́ 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à sa famille🕊🖤 pic.twitter.com/m3N4rPbjXi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2021

Elle est pour toi René 🕊💙🤍 On lâchera rien 👊🏼 Allez l’OM !! @OM_Officiel pic.twitter.com/P6dXdRFVUx — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 19, 2021

Reposes en Paix René Malleville, plus que l’emblème d’un club, d’une ville, tu es à jamais un monument.

Mes condoléances les plus attristées à toute sa famille et son club de cœur @OM_Officiel 💙 #renemalleville pic.twitter.com/HSjbXoLdsO — Didier Drogba (@didierdrogba) September 19, 2021

A jamais Olympien. A jamais René. REP🙏🏼💙 pic.twitter.com/4Y6fXrytAO — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 19, 2021

Je viens d apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l aimais tant. Il a marqué l histoire de ma vie et je garderais a jamais son sourire et les rigolades qu on a fait ensemble gravés dans ma tete. Mes pensées vont a sa famille. Tu vas tant nous manquer😢 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 19, 2021

Repose en Paix mon René tu vas manquer 😢😭💔 pic.twitter.com/fCvKCiKfir — Mamadou Niang (@mamadniang11) September 19, 2021

Nous venons d’apprendre la disparition de René Malleville. Passionné et authentique, il était un fidèle supporter de @OM_Officiel Compagnon de toujours du @lephoceen J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et à la communauté marseillaise endeuillée 🙏 🔵⚪️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) September 19, 2021

Jour de deuil un jour de match. René Malleville, l’un des supporters de l’OM les plus emblématique vient de nous quitter. Il nous aura fait vibrer, rire et pleurer. Il aura été le porte voix de milliers de supporters. Sa voix nous manque déjà.

Ciao René 😔 #TeamOM pic.twitter.com/njQWRiMEYB — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 19, 2021

J’ai appris avec gde tristesse le décès de mon ami #renemalleville figure emblématique des + fervents supporters @OM_Officiel Ttes mes condoléances à sa famille, ses proches. Je garde en mémoire ce gd moment d’échanges passionnés chez moi à Lourdios-Ichère. Repose en paix ! https://t.co/kpycHyZYD8 — Jean Lassalle (@jeanlassalle) September 19, 2021

😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥 pic.twitter.com/K0Tl3kmpMF — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) September 19, 2021

OM: L’importance de Payet selon Sampaoli

Après une saison dernière plus que mitigée, Dimitri Payet revient au sommet de sa forme avec l‘Olympique de Marseille. Véritable chef d’orchestre de cette équipe, il met sa technique et son sens du jeu au service de ses coéquipiers. Avec des appels constants de ses partenaires, et l’apport de Bamba Dieng dans la profondeur, son profil correspond parfaitement au système de jeu de Jorge Sampaoli. Le coach argentin n’a pas hésité a louer l’importance du Réunionnais…

Fondamental dans ce système avec sa qualité– Sampaoli

« J’ai fait démarrer Dimitri, car il est revenu de sa blessure, il pouvait jouer et on était sûr à 100% qu’il répondrait présent. C’est un joueur fondamental pour nous dans ce système avec sa qualité. L’équipe a été vaillante face à une belle équipe de Rennes, qui joue en contres. On a eu le mérite de jouer très haut pour les emmerder et ça s’est bien passé. » Jorge Sampaoli— Source: Conf de presse (19/09/21)

« Le public a répondu présent, nous aussi » — Payet

Après la victoire face à l’ASSE, Dimitri Payet avait savouré le fait d’être entouré de très bons joueurs.

« Le public a répondu présent, nous aussi. On a bien joué, on a donné du plaisir aux supporters et on en a pris, c’est une belle soirée ce soir. J’aime mettre mes partenaires dans les meilleures conditions possibles. Dans mon rôle de faux neuf, je prends énormément de plaisir. (…) C’est toujours mieux de jouer au ballon avec des vrais joueurs » Dimitri Payet – Source : Zone mixte (28/08/21)