McCourt : « J’arrive à  Marseille, et j’ai hâte de faire connaître ma vision de l’avenir »

Franck McCourt a finalement décidé d’écarter le président Eyraud, relégué à un rôle dans le conseil de surveillance. L’actionnaire majoritaire de l’OM a tourné une page et va débarquer à Marseille pour tenter de rassurer tout le monde…

JHE a donc quitté la présidence de l’OM pour rejoindre le conseil de surveillance, Pablo Longoria le remplace en tant que président du directoire et Jorge Sampaoli est officialisé comme le nouvel entraineur. McCourt va venir à Marseille afin d’aplanir les relations avec toutes les parties prenantes de la ville…

je demande à tous nos supporters de s’unir et de nous soutenir au moment d’ouvrir ce nouveau grand chapitre — McCourt