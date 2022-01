Mercato concurrents OM : Lyon coiffé sur le poteau par Newcastle ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). A la recherche d’un attaquant depuis plusieurs mois, Peter Bosz pourrait voir filer sa priorité à Newcastle…

Lyon et son coach Peter Bosz cherchent un attaquant depuis l’été dernier. Le technicien néerlandais insiste pour le recrutement de Sardar Azmoun, mais le Zenith ne lâche pas son buteur et aurait refusé de le laisser filer malgré une offre proche de 3M€. A 6 mois de la fin de son contrat, le buteur pourrait filer en Premier League…

Azmiun finalement vers Newcastle ?

En effet, selon le Daily Mail, Newcastle, qui a déjà travaillé sur ce dossier, devrait faire une nouvelle offre lors de ce mercato d’hiver. Les Magpies doivent trouver un attaquant d’autant que Callum Wilson est blessé au mollet. Le Zenith espère recruter le remplaçant d’Azmoun avant de le laisser filer. Lyon semble donc en retrait dans ce dossier, et va devoir faire avec plusieurs absents lors de la CAN, Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe). Bosz a donc cruellement besoin d’un renfort offensif…