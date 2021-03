Mercato ex OM : Vers un duo Balotelli – Ribéry en Italie?

Actuellement à la Fiorentina, Franck Ribéry pourrait démarrer un nouveau challenge en Italie. Le club de Monza en Serie B serait intéressé par son profil.

Après son départ du Bayern Munich, Franck Ribéry a fait les beaux jours de la Fiorentina. Malgré quelques blessures qui l’ont éloigné des terrains, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est imposé en Serie A et a bien aidé son équipe sur son couloir gauche.

MONZA VEUT RECUPERER RIBERY !

Mario Balotelli a eu quelques soucis avec Brescia après son départ de l’OM. Il a retrouvé du temps de jeu en seconde division italienne, à Monza où il n’a joué que 6 matchs pour le moment avec deux but.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, Ribéry et Balotelli pourraient se retrouver dans le club de Serie B ! En effet, l’attaquant français est en fin de contrat avec la Fiorentina et serait pisté par Monza. Il ne souhaiterait pas continuer son aventure dans le club italien et pourrait se laisser tenter par ce nouveau challenge.