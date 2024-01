Mercato: le Shakhtar se renforce avant d’affronter l’OM !

L’Olympique de Marseille affrontera le Shakhtar Donetsk en 16es de finale de la Ligue Europa. Le match aller se déroulera le 15 février à Hambourg (délocalisé pour cause de guerre) tandis que le retour se jouera au Vélodrome le 22 février. Les Ukrainiens, actuellement 4es dans leur championnat, s’apprêtent à se renforcer avant de rencontrer Marseille.

L’OM sera opposé au Shakhtar Donetsk en 16es de finale de la Ligue Europa. Le match aller se tiendra le jeudi 15 février à Hambourg et le retour, une semaine plus tard, le jeudi 22 février au Vélodrome. Les Ukrainiens, actuels 4es de Premier Liha, vont se renforcer avant cette double confrontation.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Un gros hic qui peut compliquer le transfert de Quentin Merlin ?

🚨🟠⚫️ Marlon Gomes to Shakhtar Donetsk, here we go! Deal done with Vasco da Gama for €12m fixed fee.

Agreement also included €4m add-ons package. Documents being signed.

Deal done by Pini Zahavi’s agency Gol International and Antenor Junior.

Exclusive story, confirmed. 🇧🇷 pic.twitter.com/cYJ3Yqw20h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024