Mercato OM : Alexis Sánchez, c’est inquiétant ?

Plus les jours passent, plus les chances de voir Alexis Sánchez continuer l’aventure à l’OM s’amoindrissent, selon L’Équipe. Les relations entre Pablo Longoria et l’agent du joueur se seraient refroidies…

Alexis Sánchez arrive en fin de contrat avec l’OM cet été. Le Chilien se sentirait bien au Provence et pourrait décider de continuer l’aventure à Marseille. Le dossier est cependant compliqué car alors que Maricio Pinilla, ancien coéquipier d’El Niño Maravilla, annonçait qu’il y avait 90 % de chances que Sanchez reste à Marseille, le quotidien L’Équipe émet lui quelques réserves.

L’agent du Chilien se montrerait plus distant qu’il y a quelques mois et les relations entre les deux parties se seraient refroidies, L’Équipe décrivant la situation comme « peu rassurante ».

Sánchez a disputé 44 matchs et inscrit 18 buts toutes compétitions confondues avec l’OM, cette saison. Si le Chilien venait à partir, l’OM perdrait celui qui a été élu Olympien de la Saison. Au delà de la perte d’un de ses joueurs phares, cela chamboulerait également les plans pour le mercato de l’OM. Pablo Longoria devrait donc chercher deux attaquants, au lieu d’un seul pour épauler Vitinha.

⚽️ Alors qu’Alexis Sanchez n’a pas encore prolongé son contrat avec l’OM, la situation du moment ne serait pas franchement rassurante. ⬇️ https://t.co/PWT5eC7Q5m — Onze Mondial (@OnzeMondial) June 22, 2023

L’Arabie Saoudite sur le coup ?

Le principal adversaire de l’OM sur le dossier est pour l’instant l’Arabie Saoudite. Le championnat saoudien est en train de faire une razzia sur le marché européen et la star chilienne serait dans les petits papiers de plusieurs clubs.

L’argent n’est pas le seul moteur du natif de Tocopilla, l’envie de performer au plus haut niveau est un facteur qui sera essentiel pour la décision concernant la suite de sa carrière. Sánchez l’a montré cette saison avec l’OM, il est un professionnel qui cherche toujours à aller plus haut. Si Longoria veut garder son attaquant vedette, il devra se montrer convaincant et proposer une offre à la hauteur des ambitions d’El Niño Maravilla.