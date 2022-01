Mercato OM : Belaïli préfère attendre…

Libre depuis la résiliation de son contrat avec Qatar SC au mois de décembre, Youssef Belaïli pourrait attendre la fin de la CAN pour choisir son prochain club. L’ailier algérien a été proposé à l’OM et a refusé l’ASSE…

Selon l’Equipe, Youssef Belaïli a bien été proposé à l’OM. Ce dossier serait plutôt en attente, d’autant que le joueur veut prendre son temps et dispose de plusieurs offres…

Youcef Belaili attendu à l’OM ? https://t.co/3WCOM60zam via @DZBallon L’actu du football Algérien — DZBallon.com (@dzballonlesite) January 9, 2022



Interrogé par le média Compétition, son père qui est en même temps son conseiller et manager, Abdelhafid Belaïli a fait le point.

On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire

« Excepté le FC Bale (Suisse), qui a transmis une offre par écrit ou Getafe (Espagne), on n’a pas reçu d’offre qui correspond à la vraie valeur marchande de Youssef. J’ai eu au téléphone Youssef, on est ressorti avec la conclusion suivante. Il faut qu’il se concentre sur la CAN. Comme c’est moi qui m’occupe de ses contacts, j’essaierais de lui trouver le club idéal. Mon fils a bien compris que son intérêt est de faire un bon tournoi d’autant qu’en Algérie, on attend beaucoup de lui. D’ailleurs, il m’a promis de tout donner pour aider la sélection à atteindre son objectif. On n’est pas pressé pour trancher le choix à faire ; d’ici le 31 janvier, il y aura du nouveau. (…) Effectivement, Saint Etienne est intéressé par ses services. C’est un club mythique en France, bien qu’il soit sur le déclin ces dernières années. On a repoussé l’offre d’emblée, car Saint Etienne souhaite l’engager pour un contrat de 6 mois seulement avec un objectif, celui de sauver le club de la relégation en L2. Une fois cet objectif atteint, on prolongera son contrat ; soit des conditions qui ne nous arrangent pas… Pour nous, il n’y a aucun souci. Déjà, on a sous la main quelques propositions, on va les étudier l’une après l’autre. Une fois après, on va opter pour celle qui correspond bien aux conditions que nous exigeons.» Abdelhafid Belaïli – source : Compétition (09/01/2022)

Une grosse offre d’Al Jazira ?

Si l’OM serait en attente dans le dossier, Youssef Belaïli pourrait se voir proposer un contrat de 2 ans et demi pour 5,4 millions de dollars. En effet, après une offre du FC Bâle, le weekend dernier c’est le club émirati d’Al Jazira qui lui aurait fait parvenir une offre un contrat de deux ans et demi pour un salaire global jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024 d’environ 5,4 millions de dollars. Une grosse offre qui sera bien évidement étudiée. A suivre…