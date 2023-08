Mercato OM: Contrat, C1, profil… Les coulisses du départ d’Alexis Sanchez

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille après une saison à 18 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Le Chilien de 34 ans est retourné à l’Inter Milan. Une prolongation de son contrat a été envisagé mais la direction olympienne a privilégié d’autres joueurs.

Transféré à l’Inter Milan, Alexis Sanchez publiait un message d’adieu sur Instagram où il affirmait que son départ ne relevait pas de sa volonté:« Je voudrais aussi éclaircir certains sujets : j’ai toujours voulu rester à Marseille, a-t-il écrit. Cela ne dépendait pas que de moi. Il faut être deux pour se mettre d’accord. La direction technique avait d’autres choix que je respecte », a-t-il dénoncé.

Le club phocéen aurait décidé de ne pas prolonger l’international chilien. Pablo Longoria ne s’en cache pas et s’est expliqué ce lundi en conférence de presse sur ce long feuilleton.



Au terme d’une saison aboutie (18 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues), l’aventure de Sanchez dans la cité phocéenne semble pouvoir se poursuivre. Le joueur est alors en position de force avec son contrat d’une saison plus une deuxième en option ce qui a lui a permis de négocier une éventuelle augmentation salariale en juin dernier.

Selon les informations de RMC Sport, Marseille a fait une proposition se rapprochant des 3 millions d’euros net annuel suite à son année réussie. Une somme quasiment équivalente à ce que va percevoir le joueur à l’Inter.

Mi-juin, le board olympien fait directement cette offre à Alexis Sanchez qui joue la montre sans en connaître les raisons.

« Il y a eu un changement de coach. Toutes les décisions qu’on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l’équipe, ce dont ont avait besoin dans le secteur offensif. Le football est un sport collectif, pas individuel, a souligné Pablo Longoria à l’occasion de la présentation de Joaquin Correa. Quand il faut prendre des décisions, il faut prendre en considération les caractéristiques offensives et chercher la plus grande complémentarité entre les différents joueurs« , a-t-il poursuivi.

L’OM veut des joueurs rapides devants, des profils de contre-attaque qui correspondent au système de jeu prôné par Marcelino. Comme expliqué hier par le président marseillais face à la presse, d’autres joueurs sont la priorité: Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman N’Diaye, Ismaïla Sarr et même Joaquin Correa, un joueur qui intéressait Marseille dès le début du mercato.

#Longoria : « Dans la tête des dirigeants et dans les discussions, Alexis Sanchez a toujours été d’actualité. Jusqu’au dernier moment pour voir s’il pouvait être compatible dans l’effectif. On a abandonné la piste dans les dernières semaines. Il y avait toujours de la tentation de… pic.twitter.com/bPinU5ZdLl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Un joueur comme Vitinha était assez peu complémentaire avec le profil d’Alexis Sanchez. La direction marseillaise a privilégié ses recrues et souhaite leur donner du temps de jeu au détriment de l’ancien Gunner qui veut toujours être titulaire, même diminué, comme c’était le cas la saison dernière sous Igor Tudor.

Les dirigeants marseillais affirment en interne qu’une qualification pour la Ligue des Champions n’aurait rien changé. « El Niño maravilla » a compris que son souhait de rester à Marseille prenait fin, encore plus avec cette élimination en troisième tour préliminaire de C1.

Une piste qui a définitivement été enterrée aux alentours de la mi-août d’après RMC Sport. « On a abandonné la piste Alexis dans les dernières semaines. Je ne dirai pas la date exacte, c’est compliqué de se rappeler de toutes les conversations de tous les jours. On a pris d’autres décisions » a ajouté le président de l’OM.