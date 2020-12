Mercato : Djellit inquiet pour l’OM et pointe deux problèmes majeurs !

L’Olympique de Marseille termine la première partie de saison cinquième mais avec deux matches en retard. Hier dans La Provence, Pablo Longoria a dessiné en creux un mercato qui s’annonce plutôt austère…

Une nouvelle qui inquiète Nabil Djellit qui pense qu’avant de vendre, l’OM devrait chercher à se renforcer sous peine de grosses désillusions en seconde partie de saison…

Je suis globalement inquiet pour l’Olympique de Marseille

« Je suis globalement inquiet pour l’Olympique de Marseille parce que ce n’est pas une équipe qui a, en réalité, besoin de vendre mais plutôt de se renforcer sportivement. Quand on voit le problème des latéraux, la problématique du numéro neuf… J’ai plutôt envie d’entendre Pablo Longoria nous expliquer que l’OM va se renforcer parce qu’ils n’ont pas de marge sur leurs adversaires, ils sont en train de décrocher… Du moins, ils sont à leur place et deux matches en retard ne sont pas forcément deux matches gagnés. Je vais rassurer les supporters marseillais parce que les bons joueurs sont indispensables donc ils vont avoir du mal à les vendre et les gros salaires, eux, ne partiront pas parce qu’ils vont avoir du mal à les vendre aussi. » Nabil Djellit – Source : L’Équipe du soir