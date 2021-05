Mercato OM: Une bonne nouvelle concernant Jeremie Boga ?

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Alors que Jérémie Boga, souhaiterait quitter Sassuolo cet été, il serait une piste privilégiée de Pablo Longoria. Alors qu’il est aussi annoncé dans d’autres écuries, un club semble avoir lâché l’affaire…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Des belles performances, qui incitent les dirigeants italiens à le vendre au prix fort, au alentours de 20 millions d’euros. Une somme élevée, qui aurait freiné les ardeurs du Chakhtar Donetsk selon les informations de la Gazzetta dello Sport, pas capable de payer un tel montant. Pourtant, son nouveau coach, Roberto De Zerbi, récemment nommé, avait fait du Français une priorité. En effet, l’entraineur italien a eu sous ses ordres Jérémie Boga lors de son passage à Sassuolo.

L’OM espère inclure un joueur dans le deal ?

Ces derniers jours, Foot Mercato nous informait que l’Ivoirien Jérémie Boga était l’une des pistes du président de l’OM. Afin de réduire le prix du transfert, Pablo Longoria envisagerait d’intégrer un joueur dans la transaction. 20 millions d’euros, en plus du recrutement de Gerson qui se confirme ces dernières heures, serait trop d’argent à sortir pour le club marseillais. L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)