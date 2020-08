Mercato : Quelle cible recruter en attaque pour l’OM ?

Extrait du SAV Live de ce mercredi soir en direct sur Twitch. En réponse à une question d’un auditeur, notre journaliste Mourad Aerts s’est exprimé sur le profil idéal. Et aussi sur le cas Islam Slimani !

Libre depuis qu’il a quitté Monaco, Islam Slimani a la côte auprès de nos auditeurs, qui ont demandé à Mourad Aerts ce qu’il pense de l’attaquant algérien. Pour notre journaliste, l’âge du joueur appartenant à Leicester est un vrai frein aujourd’hui.

L’idéal, ça aurait été de récupérer Islam Slimani à 20 anS

éAndré Villas-Boas ne cherche pas un profil de type « M’Baye Niang ». Ce qui élimine d’office le nommé et Scamacca. Si tu me demandes mon attaquant parfait, j’aime les attaquants beaux, techniques et je ne m’attache pas trop non plus au positionnement. Après, il faut que ce soit cohérent dans l’équipe. Slimani, c’est vrai que c’est un petit peu séduisant. C’est loin d’être qu’un pivot, c’est un attaquant technique, et il l’a montré l’an dernier à Monaco. J’ai vraiment été épaté avec l’Algérien, car je l’avais surtout vu avec la sélection, où il avait fait de bonnes choses, mais aussi de moins bonnes. Là j’ai réalisé à quel point il était technique. Au niveau de sa complémentarité avec Ben Yedder, c’était tout bon, et en plus il trouvait des passes très intéressantes avec ses pieds. Après on l’a dit, Slimani c’est vieux et c’est cher en salaire. Du coup, je ne suis pas certain sur le fait de réaliser une bonne opération en recrutant ce joueur. L’idéal, ça aurait été Slimani à 20 ans ! Même s’il était encore inconnu, ça aurait été pas mal qu’on ait scouté ce genre de profil, qui peut être technique, qui a un potentiel physique, et qu’on peut utiliser même s’il est pas fini. C’est pas grave, c’est Benedetto le titulaire, et lui il va être derrière pour apprendre. »

Mourad Aerts. Source : FCM – SAV LIVE- 05/08



