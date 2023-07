Mercato : Un premier nom pour le latéral gauche qui devrait venir à l’OM?

L’Olympique de Marseille devrait recruter un latéral gauche lors de ce mercato estival ! D’après Estadio Deportivo, ce serait Juan Miranda !

L’OM avance sur le dossier du latéral gauche ! Après le départ de Kolasinac et de Nuno Tavares, il n’y a plus aucun joueur à ce poste à Marseille. D’après les informations d’Estadio Deportivo, le club s’est lancé à la poursuite de Juan Miranda, un nom déjà évoqué à l’OM ces dernières années. Il ne lui reste qu’un an de contrat au Bétis Séville et pourrait rejoindre Marcelino. Formé au FC Barcelone, le joueur de 23 ans est évalué à 9 millions d’euros sur Transfermarkt.

Le deuxième est bien avancé — S.Denis

Dans son émissionLive Mercato sur Foot Mercato, Sebastien Denis a annoncé que l’OM avançait sur deux recrues ! Le journaliste explique que le président marseillais a bouclé une arrivée et la seconde est très bien avancé !

❗️Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’un latéral gauche. Une deuxième piste est également bien avancée.

Les noms n’ont pas filtré.

Via @sebnonda sur le live FM. #TeamOM pic.twitter.com/GRv9RrYh8M — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 12, 2023

« Au niveau des latéraux, ça avance ! Longoria travaille sur plusieurs pistes, il y en a une qui est même bouclée, a annoncé le journaliste sur un live YouTube. On n’a pas le nom encore malheureusement. Le mercato de l’OM pour le moment, tout est bien caché pour l’instant. Il y a eu une piste qui est finalement parti au Benfica… On était sur les hauteurs de 15M d’euros mais je ne suis pas sûr que Marseille soit prêt à mettre autant d’argent sur un latéral gauche. Aujourd’hui, il a trouvé un joueur à gauche. Le deuxième est bien avancé. On essaie de creuser, savoir les noms, mais c’est difficile pour le moment. D’ici la fin de la semaine, il devrait y avoir de vrais mouvements. On arrive au 12 juillet, les matchs vont s’enchaîner et tu ne peux pas tourner avec une équipe aussi bancale et un changement de système de jeu par rapport à l’an dernier. Il faut encore un peu de patience pour les supporters marseillais ! »