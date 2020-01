L’Olympique de Marseille reçoit à 17h30 le SCO d’Angers avec quel onze titulaire ? Une première réponse ci dessous…

André Villas-Boas doit faire sans trois titulaires importants : Bouna Sarr, Boubacar Kamara et surtout Dimitri Payet ! Tout le monde se demandait donc qui compléterait le trio d’attaque aux côtés de Benedetto et Radonjic. Selon L’Équipe, ce serait Maxime Lopez et non Valère Germain comme pressenti hier.

Le onze de l’OM contre Angers selon L’Équipe: