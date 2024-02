OM : Après Blanco, un autre blessé pour plusieurs semaines !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Ruben Blanco va être indisponible durant quelques semaines, un autre joueur va lui aussi être absent. En effet, Amir Murillo a rechuté et va devoir attendre avant de faire son retour…

Annoncé proche d’un retour, Gennaro Gattuso avait confié qu’Amir Murillo avait fait une rechute. Une information confirmée par l’Equipe, « le latéral droit souffre toujours des adducteurs et aucune date de retour n’a été définitivement arrêtée. Il a rechuté juste avant le barrage aller de Ligue Europa face au Chakhtior Donetsk (2-2), le 15 février. Il suit un protocole de soins précis depuis mais le staff médical ne veut prendre aucun risque avec lui. Il ne devrait pas pouvoir reprendre la compétition avant la prochaine trêve internationale, au moins, et son absence devrait même se compter en semaines. »

Blessé aux adducteurs, Murillo va encore être absent plusieurs semaines

Depuis le début de la saison, les blessures ont miné l’Olympique de Marseille. A commencer bien sûr par l’opération subie par Valentin Rongier qui ne devrait pas tarder à retrouver le groupe. Correa, Murillo, Kondogbia, Nadir ou encore Veretout ont également été absents à plusieurs reprises cette saison.

Pour cette fois, Jean-Louis Gasset va devoir faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco ! Le portier espagnol souffrirait « d’une cuisse, au niveau du muscle fémoral plus précisément », comme l’explique La Provence. Il devrait être absents deux à trois semaines nous informe le quotidien local.

Mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici

#Blanco : « Evidement que mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici. Je donne le maximum pour être le meilleur même si je ne joue pas. J’ai envie de plus… » #liveFCM #OM pic.twitter.com/ZaLjGGyYaA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2024

#Blanco : « Il n’y a pas de frustration de ma part, quand je commence ma semaine c’est que je peux jouer le we, Pau (Lopez) joue les we, mais j’ai envie de jouer. J’ai décidé de rester en sachant que j’allais moins jouer mais avec la motivation de jouer plus… » #liveFCM #OM pic.twitter.com/YH2xrQTWsR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2024

Le gardien Blanco, qui a joué le premier match de Coupe de France, a confié qu’il travaillait pour gagner sa place dans le onze. « Evidement que mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici. Je donne le maximum pour être le meilleur même si je ne joue pas. J’ai envie de plus… Il n’y a pas de frustration de ma part, quand je commence ma semaine c’est que je peux jouer le we, Pau (Lopez) joue les we, mais j’ai envie de jouer. J’ai décidé de rester en sachant que j’allais moins jouer mais avec la motivation de jouer plus… »