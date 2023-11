OM : Ballon d’or, un défenseur et un ailier au mercato ? Quel classement, quel capitaine ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du LOSC ce samedi, on vous a proposé un Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était toujours en direct à 15h30 ! Au programme, Messi ballon d’or, quel onze face à Lille ? Les conséquences d’OM – OL, l’avenir de Longoria, le recrutement du mercato hivernal, quel capitaine pour l’OM ? Et quel classement en fin de saison ?

En replay sur Youtube