OM : Barthez désabusé…

L’OM est en difficulté et la tournée médiatique de reconquête de son actionnaire Frank McCourt n’a pas forcément rassuré les supporters marseillais. Sur Europe 1, l’ancien portier olympien Fabien Barthez a affiché son inquiétude…

Le champion du monde 1998 a été un des symbole de l’OM qui gagne. Il était là en 1993 et a donc un regard désabusé sur la situation actuelle du club olympien. Fabien Barthez estime que l’évolution du football qu’il appelle industrie oblige tout le monde à s’adapter…

C’est un gâchis ce club. C’est un gâchis terrible — Barthez

Fabien Barthez sur la saison difficile de l’OM : « C’est un gâchis terrible » https://t.co/c7LimaDV23 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) March 7, 2021



« Évidemment que ça me touche. C’est un gâchis ce club. C’est un gâchis terrible. Mais c’est Marseille voilà (sourire). Moi je reste footballeur dans l’âme. Et en tant que footballeur, jouer à l’Olympique de Marseille, c’est juste magnifique. J’ai passé les plus grands moments de ma carrière dans ce club. A Manchester et Monaco aussi, ce n’est pas ce que je veux dire. Mais évidemment que ça me touche. L’industrie du football a pris une certaine tournure. Il faut s’adapter. Il y a des responsables à la tête des clubs, qui les financent. L’évolution du football est comme ça. Il faut faire avec, sans jamais oublier les fondamentaux. » Fabien Barthez – Source: Europe 1 (07/03/2021)