OM / CAN : Mbemba… Quelle heure et quelle chaîne TV pour suivre le RD Congo – Guinée ?

Sur les 7 joueurs de l’OM partis à la CAN, il n’en reste plus qu’un. Chancel Mbemba va disputer son quart de finale avec la République Démocratique du Congo ce vendredi. Quand et comment voir ce match ? On vous dit tout !

A quelle heure et sur quelle chaine voir RDC – Guinée

Le match entre la République Démocratique du Congo et la Guinée sera à suivre ce vendredi, à partir de 21h00, sur la chaîne BeIN Sports 1.

Comment voir en streaming RDC – Guinée

Il faut posséder un abonnement à BeIn Sports et se connecter sur leur plateforme beIN SPORTS CONNECT est seulement sur myCANAL

𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗢 🇨🇩 ⚔️ 🇬🇳 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗘́𝗘 La RDC et la Guinée se rencontrent au stade de la Paix à Bouake pour une qualification en 1/2 finale de la #CAN2023 Les Léopards vont-ils dévorer le Syli National ? L’éléphant guinéen va-t’il écraser le félin congolais ? 🐘🐆 𝗟𝗘𝗦… pic.twitter.com/D5ayffyBxx — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2024

Le onze probable de la RD Congo

M’Pasi – Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku – Pickel, Moutoussamy – Bongonda, Kakuta, Wissa – Bakambu.

La compo probable de la Guinée

Koné – Diakité, Diakhaby, Jeanvier, Sylla – Konaté, Diawara – Guilavogui, Keita, Sylla – Guirassy.

Groupe C : Cameroun, Sénégal

1re journée – 15 jan. Sénégal 3-0 Gambie Cameroun 1-1 Guinée

2e journée – 19 jan. Sénégal 18h00 Cameroun 3e journée – 23 jan.

Gambie 18h00 Cameroun Guinée 18h00 Sénégal

Groupe F : Maroc, RD Congo

1re journée – 17 jan. Maroc 18h00 Tanzanie RD Congo 21h00 Zambie 2e journée – 21 jan. Maroc 15h00 RD Congo 3e journée – 24 jan. Tanzanie 21h00 RD Congo Zambie 21h00 Maroc