OM: Daniel Riolo fracasse Guendouzi

Alors que l’OM avait bien commencé le championnat, il s’est écroulé ce dimanche en s’inclinant face à Lille (0-2). L’équipe de Sampaoli a sûrement réalisé son pire match de la saison…

Le visage de l’OM a été méconnaissable ce dimanche à Lille, que ce soit en terme de jeu mais aussi de comportement. Incapable de se montrer dangereux, l’Olympique de Marseille ne gagne pas depuis quatre matchs, et n’inscrit pas le moindre but depuis trois rencontres.

Daniel Riolo a accusé Guendouzi sur les ondes de RMC :

Il donne des ordres à tout le monde– Riolo

« Guendouzi qu’on a beaucoup critiqué je le voYAIS au quatre coins du terrain, généreux. Ça fait deux matchs que JE vois m’ancien : Celui qui donne des ordres à tout le monde, qui tire quand il faut pas tirer, qui veut trop être le patron, le show. C’est un peu comme si on ne pouvait jamais changer finalement, La nature te rattrape toujours. » Daniel Riolo-– Source: RMC (03/10/21)

🎙 Daniel Riolo : « Il y a encore deux ou trois semaines, je disais Guendouzi, qu’on a beaucoup critiqué, je le vois aux quatre coins du terrain, généreux tout ça. Mais là ça fait deux matches que je revois l’ancien. C’est un peu comme si on ne pouvait jamais changer finalement. » pic.twitter.com/bhuXBaAAES — After Foot RMC (@AfterRMC) October 3, 2021

Pour Sampaoli, Lille a attendu son équipe qui n’a pas été capable de bien conserver le ballon.

On n’a pas su garder le ballon — Sampaoli

« On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balles. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. (…) L’idée c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait ». Jorge Samapoli – source : Conférence de presse / So Foot (03/10/2021)