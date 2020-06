OM – Eyraud : « C’est Tarpin important ! « 

Le Président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est longuement confié au cours d’un entretien accordé à France Football ce mardi sur sa méthode de travail, sa mission au sein du club marseillais ainsi que son mode de communication.

Je comprends que certains supporters aimeraient que je parle plus ballon — Eyraud

« J’entend ce ressenti, c’est Tarpin Important. Je comprends que certains supporters aimeraient que je parle plus ballon comme ils disent. Mais je ne veux pas passer pour quelqu’un que je ne suis pas. je ne serai pas le directeur sportif bis. Et je sais que quand j’explique que l’on est un club de foot mais aussi une entreprise c’est une partie du discours difficilement audible. Car ce qui retient l’attention et je le comprends, c’est le sportif. C’est ma mission première mais je dois consolidé l’OM en tant qu’entreprise même si ce ne sera jamais une entreprise comme les autres. » Jacques-Henri Eyraud— Source : France Football