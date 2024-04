OM – Gasset : « A Marseille, tout le monde n’a qu’un mot à la bouche »

Interrogé longuement par La Provence, Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur ses premiers mois à Marseille et ses derniers jours en tant que coach de l’OM. L’entraîneur comprend l’attente autour de ce match face à Benfica jeudi.

La saison de l‘Olympique de Marseille a été rythmée par le changement de coach à plusieurs reprises. Les Marseillais ont d’abord eu Marcelino puis Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset. Ce dernier a été interrogé par La Provence sur ses derniers jours avec la préparation du match face à Benfica.

« Ici, les choses ont pris une autre ampleur. Je suis rentré une fois chez moi, je m’en suis aperçu. J’ai travaillé dans d’autres clubs pourtant, j’ai fait quelque chose à Montpellier. Mais Marseille, pfff… Incroyable. L’Olympique de Marseille (il insiste sur chaque syllabe). Je vais faire des courses avec ma mère, une femme m’arrête. Avant, on regardait, j’entendais des « tu as vu qui c’est ? ». Là, il faut dire un mot, immortaliser le moment, raconte Gasset à La Provence. C’est plus fort que tout ce que j’ai connu. C’est pour ça que je suis venu. En tant qu’adversaire, je sentais que c’était spécial. Mais ces soirées-là (au Vélodrome), le bateau tangue, les gens t’amènent à te surpasser, ils te font voler. Tu as envie de leur faire plaisir. Le nombre de petits qui, dimanche, m’ont dit qu’il fallait gagner jeudi… J’entends ça depuis quarante ans. Mais là, ces enfants avaient les larmes aux yeux. »

« On n’y est pas encore. Mais tout le monde n’a qu’un mot à la bouche : jeudi. C’est incroyable. Tu vas manger au restaurant, on te dit « jeudi ». On fait une photo, on te dit « jeudi ». Contre Villarreal, les joueurs se sont multipliés, ils ont senti l’attente. Il y avait de l’agressivité. Il fallait que l’on soit à la hauteur, dans le même état d’esprit que les supporters. Se dire : « Ce soir, il ne nous arrive rien, on le fait, on en est capable, car on l’a déjà fait ». Il faut l’ancrer dans l’esprit des gens. C’est un moment crucial de la saison, on peut gommer beaucoup de choses parce qu’on donnera beaucoup d’espoirs. », explique Gasset.

Le message est passé et les joueurs devront répondre présents sur le terrain dès jeudi face à Benfica.