OM : Iliman Ndiaye enfin !

Dimanche, l’OM s’est imposé 4-1 face à Montpellier et s’offre enfin sa première victoire en Ligue 1 en 2024. Voici la note et l’appréciation d’Iliman Ndiaye lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un système hybride entre le 4-2-3-1 et le 3-5-2 avec Mbemba dans le couloir droit. L’OM a encaissé un but dès le début de la rencontre suite à une relance complétement ratée de Gigot. Les montpelliérains aurait même pu marquer un autre but mais Pau Lopez a été sauvé par son poteau. Une fois passé, ce mauvais moment, les olympiens ont dominé la partie. Remuant et disponible, Ndiaye s’est offert un superbe but qui a relancé son équipe. Au bameyang a donné l’avantage aux siens grâce à un centre parfait de Mbemba. L’attaquant olympien s’est offert un doublé à l’heure de jeu sur penalty, puis c’est Sarr qui a provoqué un but csc suite à un centre fort en fon de rencontre. L’OM s’offre une victoire 4-1 avec de l’envie dans un Vélodrome soulagé et heureux.

La note de Iliman Ndiaye : 7/10

Son appréciation

Ndiaye enfin !

Aligné en soutien d’Aubameyang, l’international sénégalais a été remuant et décisif. Au delà de son premier but marqué au Vélodrome qui permet à l’OM de revenir dans le match, Ndiaye a été précieux dans ces prises de balles, ses accélérations. Il a fait mal aux montpelliérains, il aurait même pu conclure deux autres opportunités. Il a été plus altruiste, plus précis et surtout très actif y compris à la récupération du ballon. Clairement à son poste dans l’axe avec un attaquant devant lui. Une prestation à renouveler !

