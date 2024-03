OM : « La défaite n’est pas très grave » lâche un titulaire de Gasset !

C’est la trêve internationale et l’OM a terminé sa série de 7 matches par une défaite 2-0 à Rennes. Après ce revers, la deception était palpable, la recrue estivale Quentin Merlin veut rester positif !

L’OM vient d’enchainer deux défaites de rang dans la même semaine. En effet, après le naufrage à Villarreal 3-1, les marseillais ont été inefficaces face à Rennes. Quentin Merlin s’est exprimé après cette désillusion, il veut rester positif : « On est tous déçu du résultat. On était venu pour prendre les trois points, on savait que c’était un match important. On savait qu’une victoire nous permettait de prendre 6 points sur Rennes et de recoller. Mais la défaite n’est pas très grave non plus car on a pris 9 points sur 12 en L1 et une qualification en Ligue Europa. On a manqué d’efficacité, de jus, du brin de folie qu’on pouvait avoir lors de nos précédents matches. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. On pourra bien se reposer pendant la trêve et penser aux gros matches qui nous attendent ensuite. Ce n’est pas fini. On devra gagner nos rencontres contre nos concurrents directs pour leur passer devant et atteindre l’objectif fixé en début de saison »,

En conférence de presse après la défaite 2-0 à Rennes, Jean Louis Gasset a tenté d’expliquer cette contre performance: « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène. Quand on voit la liste des absents, comme Gigot, Balerdi ou Rongier, ça nous pénalise forcément. Mais une saison est faite de blessures et de suspensions. C’est à nous de nous adapter. Jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c’est difficile. Je veux dire merci aux 15 joueurs valides qui étaient là, et ont tout donné. Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d’assurer au mieux le sprint final, dans le même état d’esprit qu’on a eu. On a fait jeu égal avec eux. En première période, on tenait le ballon. Une erreur d’inattention a fait qu’on a pris un but. Mais je pense qu’on a donné tout ce qu’on avait. On vient de passer 25 jours ensemble, j’ai fait un petit bilan. »

Absents et fatigue