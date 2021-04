OM : La frustration de Jorge Sampaoli après le nul face à Strasbourg…

Juste après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg, Jorge Sampaoli s’est exprimé au micro de Canal +. Le coach argentin a été très frustré par le résultat de ses joueurs.

« Ça n’a pas été facile contre une équipe regroupée. Heureusement, on a pu égaliser mais on n’a pas eu la capacité de faire mieux. L’objectif aurait été plus proche avec une victoire et on doit penser à gagner le prochain match. L’adversaire nous a neutralisés, on n’a pas pu mettre en place notre plan de jeu et c’est frustrant. » Jorge Sampaoli – Source : Canal + (30/04/21)