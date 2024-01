OM : La méthode de Balerdi dévoilée

Dans un entretien accordé à La Provence, Leonardo Balerdi a confié qu’il était suivi psychologiquement. Le défenseur argentin explique que cela l’a énormément aidé.

L’un des joueurs les plus critiqués ces dernières années est assurément Leonardo Balerdi. Capable du meilleur comme du pire, le défenseur argentin a trouvé une méthode pour minimiser ses erreurs sur le terrain. D’après La Provence, Leonardo Balerdi a engagé un spécialiste en psychologie du sport afin de l’aider à surmonter ses épreuves.

selon le journaliste Ekrem Konur, « la Juventus surveille la situation du défenseur belge de Rennes, 23 ans, Arthur Theate, et du défenseur argentin de Marseille, Leonardo Balerdi, 24 ans. » Léonardo Balerdi est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, il a disputé 12 matches de Ligue 1 et 5 de Ligue Europa cette saison pour un total de 1401 minutes jouées.

