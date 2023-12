OM : L’annonce de Gattuso sur Pape Gueye !

En conférence de presse avant le match face à Lyon, Gennaro Gattuso a annoncé que Pape Gueye serait disponible pour cette rencontre !

« Pape Gueye est disponible, il pourra jouer. Il peut jouer 1min / tout le match mais on verra. Je veux d’ailleurs le remercier, il a joué des matchs amicaux pour essayer de se mettre au niveau. Mes compliments à lui, je le vois, il donne son maximum pour l’équipe »

Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match

« Le match de demain est important. Il ne doit pas y avoir de bordel. Je n’ai rien d’autres à dire. Les supporters le savent, ils ont conscience de l’importance de ce match. Cette équipe lyonnaise, c’est difficile de comprendre pourquoi ils sont derniers. Ils ont de la qualité partout, mettre en difficulté les adversaires. C’est une équipe qui peut poser des problèmes, faire douter. C’est très difficile de comprendre cette position. On doit faire très attention contre Lyon, on ne doit pas le prendre à la légère sinon on va perdre. Ils ont de la qualité, on doit faire le job. »